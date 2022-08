Betrand Peto Bakal Gelar Konser Tatap Muka Perdana, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto bakal menggelar konser tunggal tatap muka atau off air untuk pertama kalinya.

Konser bertajuk Its My First tersebut rencananya dilaksanakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2022.

Hal itu diungkapkan oleh Ruben Onsu selaku ayah dari Betrand Peto saat jumpa pers, Senin (1/8).

"Pada 22 Oktober, konser pertama offline," kata Ruben Onsu, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Ruben mengungkapkan alasan putranya melaksanakan konser offair setelah empat kali hanya digelar di televisi swasta.

Menurut dia, keinginan untuk menggelar konser off air Betrand Peto sudah ada sejak lama.

Namun, lantaran terbentur pandemi hasrat tersebut tertahan untuk sementara waktu.

Oleh karena itu, pascapandemi berakhir, suami Sarwendah itu segera mewujudkan keinginan yang tertunda.