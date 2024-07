Beyond Expectation! Bank Mandiri Borong 8 Penghargaan di ABF Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri meraih delapan penghargaan bergengsi di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2024.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk Digital Transformation of the Year, Domestic Retail Bank of the Year, Mobile Banking & Payment Initiative of the Year, AI & Machine Learning Initiative of the Year, Data Governance Initiative of the Year, Private Bank of the Year, Domestic Trade Finance Bank of The Year, dan Domestic Cash Management Bank of The Year.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan penghargaan yang diraih merupakan buah dari komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Mandiri jadi Bank Nasional dengan Penghargaan Terbanyak di FinanceAsia Award 2024

Keandalan bisnis Wholesale dan Retail Bank Mandiri tercermin dalam pencapaian ini, menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar

Keberhasilan Bank Mandiri dalam kategori Digital Transformation of the Year menurut Aquarius, menunjukkan inisiatif digital yang inovatif.

Memurut Aquarius, ini termasuk pengembangan platform mobile banking yang memudahkan transaksi keuangan sehari-hari bagi nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujar Aquarius saat menerima penghargaan di Singapura, Kamis (4/7) malam.

Di samping itu, penghargaan itu merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital.