Makin Inovatif, Kopra by Mandiri Ungguli Kompetitor di Bisnis Solusi Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsksten menjadi partner finansial pilihan utama nasabah.

Untuk itu, bank bersandi saham BMRI ini telah menyediakan inovasi dan keunggulan Kopra by Mandiri dalam menyediakan solusi keuangan digital terintegrasi yang paling unggul dalam melayani segmen bisnis korporasi.

Kopra by Mandiri diluncurkan pada 2021 bersamaan dengan Super App Livin’ by Mandiri yang ditujukan bagi segmen ritel.

Keduanya sejak itu selalu menjadi produk digital andalan Bank Mandiri yang mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan transaksi dan operasional keuangan, baik di segmen korporasi maupun segmen individu.

Kesuksesan Kopra by Mandiri sebagai market leader solusi digital korporasi ditandai oleh catatan rekor transaksi yang mencapai Rp 19.100 triliun sepanjang 2023 dan Rp 4.800 triliun hingga kuartal pertama 2024.

Direktur IT Bank Mandiri Timothy Utama menyatakan Kopra by Mandiri memiliki tiga layanan unggulan yang bisa diakses secara single sign-on mulai dari Kopra Cash Management, Kopra Value Chain, hingga Kopra Trade.

Berkat keunggulan ini, Kopra by Mandiri mampu memberikan akses cepat, efisien, dan aman bagi para pelaku bisnis dalam mengelola aktivitas finansial mereka.

"Kopra by Mandiri memang kami desain untuk selalu jadi market leader dalam solusi keuangan untuk pelanggan corporate. Platform ini menawarkan berbagai fitur digital yang canggih seperti cash management, value-chain dan trade finance, yang semuanya dapat diakses dengan mudah lewat satu portal," ujar Timothy Utama dalam keterangan resmi pada Rabu (3/7).