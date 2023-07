Big Match Brasil vs Italia Buka Pekan 3 VNL 2023 Putra

jpnn.com - PASAY CITY - Brasil vs Italia membuka Week 3 alias pekan terakhir Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra hari ini (4/7).

Pertemuan antara dua dari beberapa kiblat bola voli putra dunia itu bakal digelar di SM Mall of Asia Arena, stadion berkapasitas 15.000 yang terletak di Pasay City, Filipina.

Brasil dan Italia sama-sama butuh poin untuk menjaga peluang finis di Top 8 klasemen akhir VNL 2023 putra nanti.

Penghuni 8 Besar berhak melakoni final round (fase gugur perempat final) yang akan digelar di Gdansk, Polandia pada 19-23 Juli.

Klasemen VNL 2023 Putra (hingga week 2)

Grafis: Volleyball World

Prosedur pemeringkatan

1. Jumlah kemenangan.

2. Jumlah poin (Menang 3–0 atau 3–1 = 3 poin untuk pemenang, 0 poin untuk yang kalah. Menang 3–2 = 2 poin untuk pemenang, 1 poin untuk yang kalah).

3. Jumlah set.

4. Jumlah semua poin yang dicetak dalam pertandingan.

Brasil berada di urutan ke-3 klasemen, dengan rekor menang-kalah 6-2.

Bruno Rezende Mossa dan kawan-kawan menderita kekalahan saat berhadapan dengan Kuba dan Jepang.

Hasil dan Jadwal Brasil di Penyisihan VNL 2023

Week 1 (di Kanada)

Brasil 3-1 Jerman

Brasil 3-2 Argentina

Brasil 2-3 Kuba

Brasil 3-1 Amerika Serikat

Week 2 (di Prancis)

Brasil 3-0 Bulgaria

Brasil 2-3 Jepang

Brasil 3-1 Slovenia

Brasil 3-1 Prancis

Week 3 (di Filipina)

Brasil vs Italia

Brasil vs Belanda

Brasil vs Polandia

Brasil vs China