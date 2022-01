Bikin Bangga, Thailand dan Vietnam Terbang ke Perempat Final Piala Asia Wanita 2022

jpnn.com, MUMBAI - Thailand dan Vietnam menyusul langkah Australia, China, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, dan Jepang melaju ke perempat final Piala Asia Wanita 2022.

Dua negara Asia Tenggara itu lolos dari fase grup dengan status peringkat ketiga terbaik.



Thailand mengakiri Grup B dengan torehan sekali menang dan dua kali kalah. Anak asuhan Miyo Okamoto mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol.



Pada babak perempat final, Negeri Gajah Putih akan menghadapi Jepang.



Adapun Vietnam lolos dari Grup C dengan tiga kali menang dan sekali imbang. Di perempat final nanti, Vietnam sudah ditunggu China.



Laga perempat final lainnya akan mempertemukan juara Grup B Australia melawan runner up Grup C, Korea Selatan.

Adapun runner up Grup A Taiwan menantang peringkat kedua Grup B, Filipina.



Rencananya, laga perempat final akan digelar di dua tempat, yakni D.Y. Patil Stadium dan Shiv Chhatrapati Sports Complex pada Minggu (30/1) mendatang.(mcr16/jpnn)



