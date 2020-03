Bikin Heboh, Siwon 'Super Junior' Bertamu ke Rumah Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Personel boyband Super Junior, Choi Siwon tengah berada di Indonesia. Pria asal Korea Selatan ini bahkan menyambangi kediaman Raffi Ahmad, di kawasan Cinere, Depok.

Kedatangan Siwon ini terungkap dari unggahanan di akun Instagram Raffi Ahmad, Selasa (10/3) malam.

Suami Nagita Slavina itu memperlihatkan momen Siwon yang bertandang ke kediamannya.

"Siwon terima kasih ya. Gila, gila, keren banget Siwon artis Korea datang ke sini. Thank you, I love you Korea, Super Junior," kata Raffi Ahmad.

Presenter Okay Bos itu menjamu Siwon dengan beberapa makanan di rumahnya. Salah satunya yakni menu makanan sate.

"Kami bisa dinner bareng Siwon di kantor Andara. Siwon thank you. Siwon senang," beber Raffi Ahmad.

Dalam video yang diunggah Raffi Ahmad, dia tidak hanya berdua dengan Siwon. Turut tampak Nagita Slavina, Rafathar, dan Gading Marten.

Kunjungan Siwon ke rumah Raffi Ahmad spontan menuai kehebohan dan komentar dari netizen. Banyak followers, terutama fan K-pop yang mengaku iri melihat kebersamaan mereka. (mg3/jpnn)

