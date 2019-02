Bikin Kaus Bergambar Ahmad Dhani, Al Ghazali: My Hero

jpnn.com, JAKARTA - Al Ghazali punya cara khusus memberi dukungan untuk ayahnya, Ahmad Dhani yang kini ditahan di Rutan Medaeng, Jawa Timur. Dia sengaja membuat kaus bergambar pentolan Dewa 19 itu dengan tulisan My Hero.

Potret Al Ghazali tengah memakai kaus tersebut diunggah ke akun Instagram miliknya. Tidak sendiri, DJ sekaligus aktor itu juga mengajak rekan-rekannya memakai baju sama bergambar Ahmad Dhani.

"Proud of you Dad, you are my real HERO," ungkap Al Ghazali sebagai keterangan foto di akun Instagram miliknya, Kamis (21/2).

Dukungan Al Ghazali kepada Ahmad Dhani tidak hanya dengan cara tersebut. Sebelumnya dia bersedia menjadi salah satu penjamin penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Hal itu diketahui dari surat penangguhan penahanan Ahmad Dhani ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Senin (11/2) yang disampaikan oleh juru bicara keluarga, Lieus Sungkharisma.

Dalam surat tersebut terdapat sejumlah nama anggota keluarga sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Di antaranya yaitu istri Mulan Jameela dan anaknya, Al Ghazali serta Dul Jaelani.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia kemudian ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur sejak 28 Januari 2019.