Bikin Malu Kento Momota, Shi Yuqi Bawa Tiongkok Juara Sudirman Cup 2019

jpnn.com, NANNING - Shi Yuqi tampil luar biasa pada partai ketiga final Sudirman Cup 2019 antara Tiongkok vs Jepang di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (26/5) sore WIB.

Meladeni tunggal putra ranking satu dunia Kento Momota, Shi Yuqi menang rubber game 15-21, 21-5, 21-11 dalam laga berdurasi 69 menit (statistik BWF). Yuqi tampil fantastis mendikte Momota.

All to play for as China's Shi Yuqi bounces back against Kento Momota to take singles final to third game decider



— BWF (@bwfmedia) May 26, 2019