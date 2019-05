Final Sudirman Cup 2019: Duet Tiang Listrik Bawa Tiongkok Unggul 1-0 Atas Jepang

jpnn.com, NANNING - Ganda putra juara dunia 2018 Li Junhui / Liu Yuchen mempersembahkan poin pertama untuk Tiongkok di final Sudirman Cup 2019 melawan Jepang.

Dalam partai pertama di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (26/5) siang, Li / Liu menang atas ganda Negeri Sakura Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe 21-18, 21-10.

China straight into stride! Li and Liu open Sudirman Cup Finals with two-game sweep of Japan ????



RESULTS: https://t.co/Z1ODHUf0tn#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/eLVfTV3Smy — BWF (@bwfmedia) May 26, 2019