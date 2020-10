Bikini Bekas Pakai Artis ini Dilelang Senilai Rp 7,3 Miliar, Ada yang Tertarik?

jpnn.com - DUA pasang bikini di salah satu film legendaris James Bond Dr No, bakal dilelang dengan harga setara Rp7,3 miliar. Bikini itu dilelang dengan harga yang amat tinggi karena dianggap memiliki nilai historis luar biasa dalam sejarah perfilman maupun tren mode pakaian.

Dr No merupakan edisi pertama film James Bond yang tayang pada 1962. Nama Sean Connery, bintang pertama James Bond, langsung melejit di industri film global.

Sementara aktris asal Swiss, Ursula Andress, memerankan Honey Ryder sebagai bond girl atau wanita utama di film Dr No.

Salah satu adegan yang paling ikonis di film tersebut adalah aksi Ryder muncul dari perarian pantai Karibia mengenakan bikini putih.

Karakter Ryder dengan gaya seksi, sensual, tetapi amat tangguh, jadi patokan bagi sederet karakter gadis James Bond di film-film berikutnya.



Adegan Honey memakai bikini juga menandai awal pergerakan feminisme di 1960-an. Pakaian minim tersebut di negara-negara barat masih dianggap amat tabu dipertunjukkan di ruang publik seperti acara fashion atau film pada 1940-an.

Pesan dalam adegan bikini untuk memikat para pria dan wanita di film itu pun dinilai berhasil. Para kaum wanita juga dinilai tergila-gila sehingga tren bikini menjadi fashion arus utama setelah film Dr No.

Setahun setelah film Dr No rilis, majalah Playboy menampilkan model berbikini untuk kali pertama. Sejumlah aktris yang terkenal dengan adegan berbikini pun menjadi populer beberapa tahun setelah akting legendaris Andress. S

ebut saja Raquel Welch di film One Million Years, B.C. (1966), Carrie Fisher di Return of the Jedi (1983), Pamela Anderson di Baywatch (1992-1997), dan Angelina Jolie di Tomb Raider: Cradle of Life (2003).