Bill Gates Beri Hadiah Boneka Paus ke Bobby Kertanegara

jpnn.com, JAKARTA - Ada momen unik dan hangat yang terjadi di Istana Merdeka usai pertemuan resmi Presiden Prabowo Subianto dengan pendiri Microsoft Bill Gates.

Prabowo mengajak Bill Gates bertemu dengan kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara.

Bobby yang didorong menggunakan stroller, perlahan mendekat ke arah tamu penting tersebut.

Prabowo pun berseloroh kepada Bill Gates bahwa ada yang ingin bertemu dengan tokoh filantropi dunia itu.

“Someone’s wants to meet you,” ucap Prabowo disambut tawa para menteri.

“This is my gift for the cat,” balas Bill Gates.

Dengan senyum lebar, Bill Gates menyerahkan hadiah boneka Paus berwarna hitam-putih kepada Bobby.

Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan cinderamata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates.