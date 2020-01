Billie Eilish Merajai Grammy Awards 2020

jpnn.com - BILLIE Eilish menjadi musisi paling berjaya di ajang Grammy Awards 2020 yang baru saja berlangsung di Los Angeles, Senin (27/1). Penyanyi 18 tahun itu berhasil meraih enam penghargaan.

Tahun ini, Billie Eilish masuk dalam enam nominasi Grammy Awards 2020. Hasilnya dia memperoleh lima piala, antara lain Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best New Artist, dan Best Pop Vocal Album.

Billie Eilish mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan kariernya.

"Terima kasih untuk kalian semua yang ada di tim, penggemar, aku tidak akan ada di sini tanpa mereka," kata Billie Eilish saat menerima piala di panggung Grammy Awards 2020.

Sementara itu, Billie Eilish baru-baru ini dipastikan bakal segera menggelar konser di Indonesia. Konser perdananya di tanah air akan dilaksanakan pada 7 September 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang.

Billie Eilish mengunggah jadwal tur Asia yang bakal dilakukannya termasuk ke Indonesia. Dia mengaku tidak sabar bertemu fan di kawasan Asia dan sekitarnya.

Kedatangan Billie Eilish ke Indonesia merupakan bagian dari tur Asia bertajuk 'Where Do We Go? World Tour' 2020.

Selain Indonesia, dia juga singgah ke Seoul (23 Agustus), Shanghai (25 Agustus), Taipei (28 Agustus), Hong Kong (30 Agustus), Tokyo (2 September), dan Manila (5 September 2020) mendatang. (mg3/jpnn)