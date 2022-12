Bintangi Film Argantara, Aliando Syarief dan Natasha Wilona Ungkap Soal Ini

jpnn.com - Aktor Aliando Syarief kembali membintangi film layar lebar setelah vakum hampir tiga tahun.

Kini, Aliando Syarief membintangi film baru berjudul Argantara.

Dalam film garapan Guntur Soeharjanto itu, dia beradu akting dengan Natasha Wilona.

Adapun Aliando berperan sebagai Argantara, ketua geng motor yang memiliki karakter badboy.

"Di film ini sebenarnya Arga salah satu tokoh yang cukup romantis, langsung to the point. Dia sosok yang sangat agak lebih modern melankolisnya. Bukan yang dengan beberapa kata-kata yang luas tapi ini langsung to the point," ujar Aliando Syarief di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).

Dalam film Argantara, Aliando dan Natasha Wilona diceritakan menikah muda.

Namun, masalah muncul ketika karakter yang diperankan Natasha hamil.

Mantan kekasih Verrell Bramasta itu lantas menceritakan soal film yang dibintanginya tersebut.