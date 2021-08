BJB Raih Penghargaan Indonesia Best Bank 2021 dari Warta Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Penghargaan demi penghargaan diterima PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) karena berhasil membuktikan diri sebagai bank terbaik di Tanah Air.

Penghargaan terbaru diberikan Warta Ekonomi kepada Bank BJB sebagai Indonesia Best Bank 2021 with Very Good Financial Health and Corporate Performance: Mantaining Investor Relationship (category: BUKU 3 with total assets over 100 trillion).

Apresiasi ini diberikan karena kinerja institusi perbankan selama masa pandemi yang terus berkembang dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan Bank BJB, Nia Kania, dalam Anugerah Indonesia Best Bank Awards 2021 yang digelar Rabu 25 Agustus 2021 di Jakarta.

Dalam sambutannya, Nia mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Warta Ekonomi. Dia juga mengingatkan seluruh insan Bank BJB

agar penghargaan ini menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

“Pencapaian positif ini diperoleh berkat kombinasi antara totalitas kinerja dan kualitas strategi yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelas Nia.

Meski pandemi Covid-19 masih melanda, namun Bank BJB mampu mencatatkan kinerja positif di 2021. Pada Triwulan II 2021, total aset Bank BJB secara konsolidasi meningkat sebesar 20 persen year on year.

Hingga pertengahan tahun 2021, total aset Bank BJB berada di angka Rp 150,4 triliun. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu, yaitu Rp 125,3 triliun.