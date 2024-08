BKI Serahkan Sertifikat SMK3 Kepada 81 Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan TIC dengan menyerahkan sertifikat SMK 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, pada Kamis, (29/8). Sertifikat diserahkan langsung oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, VP SBU ENI kepada Sapto Agung Pramusinto, dan VP SBU MNS Kartika Kus Hendratna. “Pada tahun ini, sertifikasi mengalami peningkatan perusahaan sekarang ada 80 perusahaan yang menerima sertifikasi. Kami berharap komitmen ini dapat terus mendukung budaya keselamatan kerja yang baik, mari terus berinovasi demi keamanan dan produktivitas, sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang menerima sertifikat pada hari ini,” ujar Sub Koordinator Penyusun Standar Mutu Lembaga K3, Fitri Bani. Baca Juga: Optimalisasi Digitalisasi Industri Kemaritiman di Indonesia, IDSurvey dan Telkomsel Bersinergi Sementara, Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI mengucapkan selamat kepada 55 perusahaan yang mendapatkan bendera emas dan 3 perusahaan yang mendapatkan bendera perak, serta terima kasih kepada 23 perusahaan yang sudah memulai menerapkan SMK3. "Kami menyadari bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai praktik-praktik K3. Sertifikat ini juga merupakan pengakuan atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak dalam menerapkan standar keselamatan di tempat kerja,” tutur dia. Melalui acara seremoni penyerahan sertifikat SMK3 ini diharapkan, kesadaran dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bisa terus meningkat. Baca Juga: BKI Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran di Manggarai

BKI Bersama LPPSP UI Menggelar Kegiatan Sistem Biodigester BKI sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey terus mendorong Corporate Purpose We exist for the safety of your family and mine. BKI hadir untuk keamanan bagi masyarakat Indonesia.(chi/jpnn)

Berita Selanjutnya: Tingkatkan Kapasitas Industri Migas, IDSurvey Turut Berpartisipasi di SCM Summit 2024

BKI sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey terus mendorong Corporate Purpose We exist for the safety of your family and mine.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada