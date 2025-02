Kemenko Pangan Gelar Green and Smart Port Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) RI bersama dengan IDSurvey dan PT SUCOFINDO menggelar Green and Smart Port Award 2024.

Acara ini sebagai apresiasi bagi pelabuhan-pelabuhan yang telah mengikuti asesmen Green and Smart Port pada 2024 dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan berdigitalisasi, serta mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat Sistem Logistik Nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu Memperkuat Peran Green and Smart Port serta Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan cerdas dalam operasionalnya, yaitu dengan menerapkan aspek pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, sistem manajemen dan kepelabuhanan secara digital, dan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat dan memperkuat rantai pasok nasional.

“Transportasi laut memegang peranan penting untuk rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan, dan aman. Target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 harus dipastikan aspek keterjangkauan dan keamanan pangannya melalui penguatan Sistem Logistik Nasional dengan kriteria efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi modern. Dalam penilaian Green and Smart Port Award 2024 ini kami melibatkan BUMN Jasa Survey yaitu IDSurvey dan PT SUCOFINDO, sehingga penilaian yang dilakukan merupakan penilaian yang independent dan kredibel," ujar Zulkifli Hasan.

Adapun lima pelabuhan yang telah berhasil melewati asesmen Green and Smart Port tahun 2024, yaitu PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam Tbk. - Unit Pelabuhan Tarahan, PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Kabil Batam, dan PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang.

Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono menjelaskan untuk standar penilaian dan pembuatan Guidelines Green and Smart Port, Kemenko Pangan dan IDSurvey mengadaptasi dari peraturan nasional dan internasional, yaitu International Maritime Organization (IMO), Green Port Award System (GPAS), PIANC, dan standar Indonesia, yaitu peraturan-peraturan terkait kepelabuhan, lingkungan dan energi.