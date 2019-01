Black Panther Mengaum Keras di SAG Awards

jpnn.com - Sesuatu yang tidak terduga telah terjadi dalam ajang penghargaan tahunan Screen Actors Guild (SAG) Awards ke-25 pada Minggu malam waktu setempat (27/1). Dan, hal itu membuat musim penghargaan tahun ini sama sekali berbeda. Black Panther, film superhero rilisan Marvel Studios dan Disney, memenangkan penghargaan tertinggi. Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture.

Film arahan Ryan Coogler itu mencatat rekor sebagai film pahlawan super pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Sebelumnya, Black Panther juga mencetak sejarah karena masuk nominasi Best Picture Oscars tahun ini.

Chadwick Boseman, pemeran King T'Challa, dalam pidatonya saat menerima penghargaan mengatakan, ketika bertemu media, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada mereka.

''Apakah menurut kami film ini akan mendapatkan respons sebesar ini? Maksudnya, apakah bakal menghasilkan miliaran dolar, apakah akan ada selama award season berlangsung? Lalu, pertanyaan keduanya, apakah film ini akan mengubah industri film? Apakah akan mengubah cara industri ini bekerja, bagaimana industri tersebut melihat kami?'' ucap Boseman.

Black Panther didominasi pemain berkulit hitam, termasuk sutradaranya. A Star Is Born, BlacKkKlansman, dan Bohemian Rhapsody pun harus mengakui kemenangan Black Panther malam itu. Boseman juga sempat mengutip lirik lagu favoritnya, To Be Young, Gifted, and Black milik Nina Simone.

''Itu mengungkapkan kenyataan bahwa Anda memiliki mimpi yang sama dengan orang lain. Anda memiliki kesetaraan jika tidak punya lebih banyak bakat,'' katanya di balik layar. Sebagai superhero kulit hitam pertama dalam MCU (Marvel Cinematic Universe), Black Panther membuktikan kesetaraan bagi ras kulit hitam di industri hiburan Hollywood. Ia juga berjaya di box office dengan pendapatan total USD 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun).

Kemenangannya dalam SAG Awards di Shrine Auditorium, LA, memperbesar harapan film tersebut pada kategori Best Picture Oscars. SAG Awards kerap dijadikan pertanda kemenangan di Oscars. Namun, tentu saja itu bukan indikasi yang pasti. SAG dan Oscars punya sistem yang berbeda.

Dalam satu dekade terakhir, ada lima film pemenang Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture yang juga memenangkan Best Picture Oscars. Yakni, Slumdog Millionaire (2008), The King's Speech (2010), Argo (2012), Birdman (2014), dan Spotlight (2015).

Sumber : Jawa Pos