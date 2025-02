BlocCalito 782 Rilis Born in YKC, Persembahan untuk Yogyakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup hiphop asal Yogyakarta, BlocCalito 782 terus membuktikan keseriusan untuk bangkit lagi di kancah musik.

Sempat hiatus beberapa tahun, trio beranggotakan Rave, Hila, dan Bravo itu siap merilis lagu terbaru yang berjudul Born in YKC.

Adapun BlocCalito 782 berdiri di kawasan Yogyakarta pada 12 tahun silam.

Nama grup tersebut diambil dari gabungan domisili nomor rumah ketiga personel yaitu area Blok O, Kaliurang, dan Rotowijayan.

Selama eksis, BlocCalito 782 sempat merilis 10 single yang terangkum dalam album berjudul Westcoast Rider.

Setiap akhir pekan, grup tersebut kerap mengisi panggung-panggung event musik di kawasan pulau Jawa pada 2013 hingga 2016.

Akan tetapi pada 2016, salah satu personel harus mengundurkan diri dari grup hingga BlocCalito 782 sempat hiatus.

Pada 2018, Rave sempat melanjutkan sepak terjang dengan mengajak Wara Ola dengan mengusung nama serta warna baru, Seven Eight Two.