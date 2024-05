BMSG Teruskan Visi Keberlanjutan dan Penerapan ESG Bank Mandiri di Mancanegara

jpnn.com, SINGAPURA - Bank Mandiri Singapura (BMSG) menyelenggarakan acara bertajuk 'BMSG on Preference' dengan mengusung tema 'Elevating ESG Impact'.

Acara perdana ini bertujuan meningkatkan kesadaran, serta peran Mandirian atau pegawai Mandiri untuk menerapkan aspek environmental, social, dan governance (ESG) dalam operasional perseroan.

General Manager & Country Head BMSG Tri Nugroho menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum untuk mengingatkan kembali visi Bank Mandiri dalam sektor ESG sebagai Sustainability Champion di Indonesia.

“Visi keberlanjutan dan penerapan ESG Bank Mandiri diimplementasikan untuk kantor operasional yang ada di Indonesia, beserta kantor-kantor luar negeri, terutama di Singapura,” kata Tri dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat (3/5).

Dalam acara bertajuk 'BMSG on Preference' ini terdapat dua kegiatan, yaitu ESG Talks dan perilisan pakaian daur ulang ESG Outer BMSG.

Diskusi ESG Talks menghadirkan CEO Pable Aryenda Atma sebagai narasumber untuk membahas dampak lingkungan dari gaya hidup yang mengabaikan aspek ESG, serta langkah-langkah untuk menanggulanginya.

Acara diskusi ini dilanjutkan dengan peluncuran 70 outer seragam resmi BMSG.

Peluncuran seragam ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Mandiri Singapura dalam mengelola limbah, mendaur ulang pakaian bekas yang dikumpulkan Mandirian melalui kampanye #LoopingforLife “A campaign for advancing circularity, one more circle to protect us, Human".