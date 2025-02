BNI Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) meraih dua penghargaan dari Alpha Southeast Asia.

Kedua penghargaan tersebut yakni Best Online Trade Facilitation Solution in Indonesia 2024 dan Best Cross Border Payment Solution in Indonesia 2024.

Penghargaan ini diterima oleh Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga dan Cash Management Digital Channel Department Head BNI Auzaiy dalam ajang 18th Annual Transaction Banking Awards 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (12/2).

Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan penghargaan ini menegaskan komitmen BNI untuk terus berinovasi dalam memberikan solusi terbaik bagi nasabah, terutama dalam memfasilitasi transaksi trade finance dan cross border yang mudah dan efisien.

“Kami berupaya membangun ekosistem digital yang komprehensif dan kompetitif, khususnya dalam transaksi korporasi dan bisnis yang kami sediakan di BNIdirect. Trade finance dan transaksi cross border menjadi layanan perbankan korporasi dan bisnis dengan pencapaian pangsa pasar yang unggul di sepanjang 2023 dan 2024,” ujar Paolo.

Hingga September 2024, BNI menguasai 14,67% pangsa trade finance, yang menunjukkan kepemimpinannya di industri ini.

Selain itu, BNI mengungguli banyak pesaingnya dengan pangsa pasar 19,65% dalam domestic bank guarantee.

Pencapaian ini menempatkan BNI sebagai pemain terbesar ke-empat di sektor trade finance dan ke-dua di sektor bank guarantee dengan total volume transaksi trade finance mencapai USD 40,4 miliar dan domestic bank guarantee mencapai Rp18,1 triliun.