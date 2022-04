BNPT Ajak Generasi Z dan Milenial Aktif Menyebarkan Berita Positif di Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengajak generasi Z dan milenial untuk menyebarkan berita positif. Tujuannya membatasi kelompok tertentu yang menjadikan medsos untuk ujaran kebencian dan menebar paham radikal terorisme.

Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo menyebut ujaran kebencian dan narasi radikal dapat melahirkan serigala tunggal (lone wolf) dalam terorisme.

"Fenomena ini harus menjadi perhatian seluruh kalangan masyarakat," kata dia dalam webinar dengan tema "Kolaborasi Lakukan Kebaikan" yang diselenggarakan Humas BNPT, Selagenesa (26/4).

Baca Juga: BNPT dan Kementerian PPPA Wujudkan Desa Ramah Perempuan Bebas Radikal

Webinar dihadiri kalangan pelajar, mahasiswa, dan beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga.

Selain Dedi, webinar itu turut diisi oleh peneliti dan pengajar tetap program vokasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati, Co-founder sekaligus Executive Director Peace Generation Indonesia Irfan Amali, serta peraih Best of Learning and Education TikTok Award 2021 Vina Muliana.

Menurut Dedi, narasi positif melalui media sosial merupakan upaya yang efektif dan berdampak besar untuk Indonesia yang damai.

Narasi positif juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarat dan pemerintah. Pasalnya, Indonesia yang damai adalah kebutuhan semua orang.

"Kolaborasi seluruh unsur termasuk di dalamnya pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha. BNPT menyebutnya sebagai semangat Pentahelix, ketelibatan semua pihak,” kata dia.