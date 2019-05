Bocor Harga OTR Suzuki Jimny Terbaru, Mulai Rp 315 Juta dengan 8 Pilihan Warna

jpnn.com, JAKARTA - Setelah beberapa spekulasi yang berkembang, kotak pandora Suzuki Jimny generasi terbaru mulai terbuka perlahan-lahan. Kali ini terkait harga dan varian Jimny terbaru yang akan dipasarkan di Indonesia.

Informasi yang muncul terbilang cukup kuat karena berdasarkan dokumen internal PT Suzuki Indomobil Sales (SIS). Dalam surat yang ditujukan untuk dealer itu, Suzuki Jimny disebutkan akan tersedia dalam dua varian, meliputi Suzuki Jimny transmisi otomatis/manual single tone dan varian AT/MT two-tone.

BACA JUGA: Suzuki Jimny 2019 Makin Bikin Penasaran, Telisik Info Terbarunya

Harganya on the road Jakarta sendiri, Suzuki Jimny single tone dibanderol Rp 315,5 juta (MT) dan Rp 328 juta (AT), sementara varian two-tone Rp 317,5 juta (MT) dan Rp 330 juta (AT).

Kendati sebagai SUV legendaris yang siap dibejek di pelbagai medan, tidak lantas membuat Suzuki Jimny terbaru kehilangan tampilan eye catching. Suzuki menyediakan delapan pilihan warna, yakni white, grey, yellow (2 tone), chiffon ivory (2 tone), brisk blue (2 tone), silky silver, bluish black, dan jungle green.

Suzuki Jimny 2019 diharapkan sudah bisa menyapa publik tanah air dalam dua sampai tiga bulan ke depan. Kemungkinan besar di GIIAS 2019.

Generasi keempat Suzuki Jimny dirancang lebih modern dan sekilas tarikan garis bodinya lebih tegas menyerupai Jeep. Bisa dilihat dari gril menyatu dengan lampu utama dan lampu sein. Desain bumper yang terpisah juga memperkuat kesan gagah yang dilengkapi foglamp.

Bagian kabin juga tak kalah modern dengan balutan kulit di lingkar kemudi. Fitur audio steering switch dan cruise control juga hadir untuk kenyamanan dan keamanan. Bagian terunik juga terlihat pada model panel speedometer kotak dengan penunjuk kecepatan dan RPM analog pada bagian tengahnya, disematkan juga layar MID kecil. (mg8/jpnn)