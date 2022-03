Bodypack Rilis Ripetype Series, Kontemporer dengan Elemen Outdoor, Penasaran?

jpnn.com, JAKARTA - Creative Director Bodypack Febby Rusdiansyah mengungkapkan pandemi membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental.

Oleh karena itu, Bodypack ingin menjadi teman rehat dari hiruk-pikuk serta ambisi perkotaan yang melelahkan

"Tema Urban Venture akan menjadi tema besar yang menuntun Bodypack untuk menemani rehat," ungkap Febby.

Baca Juga: Bodypack dan Arkiv Berkolaborasi Luncurkan Tas Edisi Khusus

Menurutnya, Bodypack akan mengkampanyekan Urban Venture sekaligus menampilkan dua karakter yang mewakili persona Bodypack.

"Berada di beberapa lokasi bertemakan outdoor. Video kampanye menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul sesaat setelah campaign Refresh & Reset tahun lalu, akan seperti apakah Bodypack di kemudian hari," bebernya.

Menurut Febby, ada alasan menarik mengapa Bodypack kini memasuki ranah outdoor, khususnya berkaitan dengan pemulihan kesehatan mental pasca pandemi.

"Live Off The Grid yang digaungkan oleh Bodypack adalah ajakan untuk tidak bergantung seutuhnya pada modernisasi dan sejenak melepas belenggu ambisi perkotaan. Kamapnye ini juga mengajak audiens untuk berfokus mengembalikan jati diri masing-masing individu heal thyself and redefine thy purpose," imbuh Febby.

Bodypack merilis drop Ripetype Series menyusul kampaye terbarunya #UrbanRover.