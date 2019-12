Boxing Day: Liverpool Dihantui Kegagalan Newcastle United

jpnn.com, LEICESTER - Liverpool memasuki Boxing Day atau laga saat Hari Natal (26-28/12) dengan keunggulan sepuluh poin di puncak, dari peringkat kedua klasemen Leicester City.

Tim asuhan Jurgen Klopp mengoleksi 49 poin dari 17 pertandingan, sementara Leicester 39 poin dari 18 laga.

Ya, Liverpool punya tabungan satu pertandingan (vs West Ham United) yang harus ditunda lantaran Mohamed Salah dkk harus melakoni Piala Dunia Antarklub 2019 akhir pekan kemarin.

Namun, unggul sepuluh poin dari peringkat kedua, bukan berarti jalan Liverpool bakal lempeng untuk menjadi juara liga kasta tertinggi di Inggris, seperti yang terakhir meraka rasakan pada musim 1989-90.

Opta mencatat, tim yang memimpin klasemen dengan keunggulan sepuluh poin dari peringkat kedua saat Natal, tidak selalu juara.

10 – @LFC lead the Premier League table by 10 points; in English top-flight history only one team with a 10+ point lead on Christmas Day has failed to win the title (Newcastle in 1995-96). Cheer. pic.twitter.com/ctM7iGdtAN