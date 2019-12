Lihat Klasemen Liga Inggris Hingga Pekan ke-18 dan Jadwal Boxing Day

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool masih kukuh memimpin klasemen Liga Inggris (Premier League) meski absen melakoni pertandingan ke-18 akhir pekan kemarin. The Reds harus menunda duel di kandang West Ham United lantaran wajib berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub 2019.

Tim asuhan Jurgen Klopp itu kini memimpin dengan 49 poin dari 17 pertandingan. Di posisi kedua, ada Leicester City dengan 39 poin dari 18 pertandingan. Leicester City dan Liverpool bakal bentrok di Boxing Day, Jumat (27/12) dini hari WIB.

Sementara di posisi ketiga, si juara bertahan Manchester City mengoleksi 38 poin 18 pertandingan.

Di papan bawah, Watford, Norwich City dan Aston Villa masih berkubang, berjuang keluar dari zona degradasi.

Jarak mereka dengan peringkat 17 yang dihuni Southampton tak terlalu jauh; enam sampai tiga poin saja.

Premier League kini memasuki pekan ke-19 yang bertepatan dengan Boxing Day, laga untuk memuaskan para fan di Hari Natal. (adk/jpnn)

Klasemen sementara Premier League:



Jadwal Boxing Day 2019

Kamis (26/12) WIB

19.30 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion

22.00 AFC Bournemouth vs Arsenal

22.00 Aston Villa vs Norwich City

22.00 Chelsea vs Southampton

22.00 Crystal Palace vs West Ham United

22.00 Everton vs Burnley

22.00 Sheffield United vs Watford

Jumat (27/12)

00.30 WIB Manchester United vs Newcastle United

03.00 WIB Leicester City vs Liverpool

Sabtu (28/12)

02.45 WIB Wolverhampton Wanderers vs Manchester City