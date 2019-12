Tottenham Vs Chelsea: 2 Gol, 2 VAR, 1 Penalti dan 1 Kartu Merah

jpnn.com, LONDON - Willian menjadi bintang dalam laga sengit Tottenham Hotspur vs Chelsea di Tottenham Hotspur Stadium, Senin (23/12) dini hari WIB.

Dua gol dari pemain asal Brasil itu membuat tuan rumah kalah 0-2.

Gol pertama Willian lahir pada menit ke-12, lewat sebuah tendangan melengkung rendah yang menyasar tiang jauh gawang Tottenham. Kiper Paulo Gazzaniga sudah berusaha melentingkan badannya, tetapi tetap saja gagal menepis sepakan Willian.

Pada masa injury time babak pertama, 45+4, Willian kembali mencetak gol, kali ini dari titik penalti. Hadiah penalti diberikan wasit Anthony Taylor menyusul pelanggaran yang dilakukan kiper Gazzaniga kepada Marcos Alonso.

2 - Willian has scored just the second brace of his Premier League career (215 appearances), with his last coming back in December 2016 against Stoke City. Pivotal. #TOTCHE pic.twitter.com/DQwuCfLfxf — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2019