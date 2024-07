BPJS Ketenagakerjaan Raih Penghargaan atas Imbal Hasil Optimal di Ajang Best Insurance Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dianugerahi penghargaan khusus dalam ajang Insurance Awards 2024 yang digelar Investortrust. Penghargaan khusus itu diberikan atas keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencetak hasil investasi yang optimal selama 5 tahun terakhir. Pada ajang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dinobatkan sebagai 'Largest Investment Return in Five Years for Social Insurances'. Baca Juga: Pemkab Brebes Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Pekerja Informal Penghargaan tersebut terima langsung oleh Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan, CFA, FRM, Kamis (25/7). Edwin dalam sambutannya menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kinerja terbaik dan sekaligus bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat yang maksimal kepada para peserta. "Award ini merupakan suatu bentuk apresiasi bagi kami, khususnya di Direktorat Investasi yang sudah bekerja secara maksimal sehingga kami bisa mengalahkan benchmark dengan menghasilkan Yield On Investment secara rata-rata lima tahun terakhir sebesar 7,11 persen,"ujar Edwin. Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Lanjutkan Kerja Sama Pemanfaatan Layanan IKD Dia memastikan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa bekerja maksimal untuk terus meningkatkan kepercayaan dari semua stakeholder dan juga memberikan manfaat sebesar besarnya untuk para peserta. Capaian ini menjadi luar biasa, pasalnya Edwin membeberkan bahwa 5 tahun terakhir kondisi investasi di Indonesia diwarnai banyak tantangan, mulai dari badai Covid-19 hingga kenaikan suku bunga global.