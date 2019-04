Brace Sterling ke Gawang Palace Antar City Pimpin Klasemen Premier League

jpnn.com, LONDON - Manchester City kembali memimpin puncak klasemen Premier League usai menang di kandang Crystal Palace, Selhurst Park London, Minggu (14/4) malam WIB.

Tim asuhan Pep Guardiola itu menang 3-1. Raheem Sterling mencetak brace yakni pada menit ke-15 dan 63. Gabriel Jesus menambah gol The Citizens pada menit ke-90.

26 - Manchester City have gone on to win each of the last 26 Premier League matches in which Raheem Sterling has found the net. Charm. #CRYMCI pic.twitter.com/ppU7E9kbhD — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2019