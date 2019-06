Brasil Sikat Bolivia di Partai Pembuka Copa America 2019, Gol Ketiga Keren

jpnn.com, SAO PAULO - Tuan rumah Copa America 2019 Brasil mendulang kemenangan di laga pembuka. Meladeni Bolivia di Estadio do Morumbi, Sao Paulo, Sabtu (15/6) pagi WIB, Brasil menang 3-0.

Semua gol Canarinho (salah satu sebutan timnas Brasil) lahir di babak kedua. Go pertama dan kedua dicetak oleh pemain yang sama Philippe Coutinho.

