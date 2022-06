BRI Bawa UMKM Menuju Pasar Global via ANTAD & Alimentaria Expo

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen BRI dalam memberdayakan dan mendampingi UMKM terus berlanjut. Perbankan pelat merah itu mendorong UMKM go modern, go digital, go online, dan go global.

BRI juga memberikan kesempatan akses pasar ekspor UMKM menjajaki pasar Amerika, lebih tepatnya di Meksiko dalam ANTAD & Alimentaria Expo yang diselenggarakan di Kota Guadalajara.

ANTAD & Alimentaria Expo adalah event internasional untuk sektor ritel, hotel dan restoran yang bertujuan untuk memperkuat dan membina hubungan komersial dan peluang bisnis untuk sektor makanan dan minuman di Meksiko.

Dalam expo itu, BRI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Mexico City dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) Mexico City memfasilitasi 23 UMKM terkurasi untuk mengenalkan produk terbaiknya di pasar Meksiko, mulai dari 17 hingga 19 Mei 2022.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan produk UMKM yang berpartisipasi juga mengikuti business meeting untuk mendapatkan buyer potensial, memperluas wawasan dan menjadi benchmark untuk UMKM dan produknya.

Adapun perwakilan UMKM binaan BRI di antaranya Havilla Gourment Tea, Rendang Uni Tuti, Cokelatin, Tauto Kedung Rasa, dan lain-lain.

UMKM tersebut berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, Malang, Bandung, dan Serang.

"Produk makanan dan minuman dari 23 UMKM binaan BRI ini berhasil menarik minat pengunjung Expo ANTAD & Alimentaria 2022 di Guadalajara, Meksiko," ungkapnya.