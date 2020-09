BRI Bidik 1 Juta Nasabah Baru Lewat BritAma FSTVL

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk mematok target besar untuk menggaet nasabah baru dalam program BritAma FSTVL. Bank pelat merah tersebut menargetkan dapat menggaet satu juta nasabah baru hingga program berakhir.

Selain itu, BRI juga membidik bisa mendapatkan dana hingga triliunan rupiah dalam BritAma FSTVL 2020.

“Melalui BritAma FSTVL, kami berharap bisa mendapatkan Rp 2,1 triliun,” kata Executive Vice President BRI Wahyudi Darmawan.

Sejauh ini BRI sudah memiliki berbagai strategi demi mewujudkan ambisi besarnya itu. Salah satunya ialah dengan memudahkan calon nasabah yang hendak membuka rekening BRI.

Saat ini BRI sudah menyediakan layanan pembukaan rekening tabungan BritAma melalui BRI Digital Saving. Layanan itu membuat calon nasabah tidak perlu lagi mendatangi kantor cabang BRI ketika hendak membuka rekening.

Calon nasabah tinggal membuka laman bukarekening.bri.co.id melalui ponsel, PC, laptop, maupun tablet. Setelah itu, calon nasabah mengisi data yang tertera di kolom. Prosesnya hanya membutuhkan waktu sepuluh menit.

Nantinya nasabah akan mendapatkan user yang bisa digunakan bertransaksi di Internet Banking BRI (BRImo) ketika rekening sudah jadi. Selanjutnya, nasabah akan diikutkan program BritAma FSTVL dan berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menggiurkan.

Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G, dan A/T Toyota New Calya 1.2 G A/T. Ada juga Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic bagi nasabah yang beruntung.