BRI Finance Raih Penghargaan Best Social Contribution, Bukti Nyata Komitmen Sosial

jpnn.com, JAKARTA - BRI Finance kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam ajang 6th The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2024.

Penghargaan kategori Best Social Contribution Reputation diberikan kepada BRI Finance setelah melalui penilaian berdasarkan empat aspek utama, yaitu popularitas, citra, layanan, dan kontribusi sosial.

Survei publik yang melibatkan responden dari sepuluh kota besar di Indonesia mengungkapkan bahwa BRI Finance mendapatkan persepsi tertinggi dalam kontribusi sosial di sektor multifinance, mencerminkan besarnya dampak perusahaan terhadap masyarakat.

Baca Juga: Diskon PPnBM Picu Pertumbuhan Positif Pada Bisnis BRI Finance

Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan, penghargaan ini adalah bukti konkret dari dedikasi korporat untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk makin berkomitmen dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa sinergi antara BRI Finance, pemerintah, dan masyarakat akan membawa perubahan nyata," ujar Wahyudi Darmawan, dalam keterangannya, Senin (21/10).

Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, serta Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro.

Baca Juga: Cara Buka BRIFINE via BRImo Biar dapat Reward

Kehadiran mereka menambah legitimasi penghargaan ini dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah serta masyarakat terhadap industri keuangan yang berkembang di Indonesia.

BRI Finance selama ini dikenal dengan berbagai program sosialnya, yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bagi masyarakat. Melalui inovasi produk dan layanan, perusahaan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan solusi pembiayaan yang mudah diakses.