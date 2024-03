BRI Group Buka Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, Yuk Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI bersama dengan PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani turut menyelenggarakan Mudik Asyik Bersama BUMN 2024.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pihaknya telah meyiapkan 85 bus untuk total 6.441 orang peserta mudik.

RI bersama Pegadaian dan PNM telah menyiapkan rute jalur mudik Jakarta – Yogyakarta (via jalur Selatan), Jakarta – Wonogiri (via jalur Utara) dan Jakarta – Surabaya (via tol Trans Jawa).

“Kegiatan ini merupakan upaya perusahaan BUMN untuk memudahkan masyarakat mudik dengan aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Supari di Jakarta, Rabu (20/8).

Pendaftaran dibuka pada 19-21 Maret 2024. Masyarakat yang berminat mengikuti program ini Mudik Asyik bersama BUMN yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bisa mengisi formulir yang tersedia secara daring (online) di alamat https://bbri.id/BRIMudikBUMN2024 .

"Para peserta mudik yang terpilih dan memenuhi syarat akan dihubungi oleh panitia penyelenggara, dan BRI pun tidak memungut biaya apapun kepada peserta mudik," ucap Supari.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian BUMN kembali menggelar program mudik bersama BUMN dengan tema “Mudik Asyik Bersama BUMN 2024”. Kegiatan rutin ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Tahun ini, sebanyak 84 perusahaan BUMN dan anak Perusahaan BUMN, telah siap menyambut dan melayani sebanyak lebih dari 80.215 pemudik. Para pemudik akan terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.225 unit Bus, 60 unit Kereta Api dan 15 unit Kapal Laut dengan tujuan lebih dari 200 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.