BRI Kembali Ukir Prestasi, Sunarso: Ini Bukti Pengakuan Dunia Internasional

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu bank terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak nasabah setia, BRI, kembali menorehkan prestasi luar biasa.

Terbaru, BRI menjadi bank nomor 1 di Indonesia versi The Banker Top 1000 Banks 2024.

Hal ini berdasarkan daftar Top 1000 Banks 2024 yang rilis media ekonomi dan keuangan terkemuka di dunia yang berbasis di London, yakni The Banker pada Rabu (10/7).

Dalam daftar tersebut, tercatat 26 bank berasal dari Indonesia, dan BRI menduduki peringkat teratas. Sedangkan untuk global, BRI berada pada peringkat 110.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan seluruh penghargaan yang diperoleh BRI, termasuk menjadi bank nomor 1 di Indonesia versi The Banker Top 1000 Banks 2024 tidak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga tinggi, BRI berhasil mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune dan Finance Asia serta The Banker.

Menurut Sunarso, hal ini membuktikan dunia internasional mengakui serta mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tantangan, dan juga semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai perusahaan BUMN yang kian diakui kiprahnya di kancah global.

"Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia, serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global," ujar Sunarso.