BRI Life Raih 5 Penghargaan dari 3 Institusi Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life memboyong tiga penghargaan pada ajang 24th Insurance Award 2023 yang digelar oleh Majalah Infobank di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (27/7).

Tiga penghargaan yang diraih tersebut yakni The Best Performance in 10 Consecutive Years Kategori Life Insurance Company, The Highest Score Life Insurance Company 2023 kategori Premi Bruto 5 Triliun ke atas, serta The Best Performance Life Insurance Company 2023 kategori Premi Bruto 5 Triliun ke atas.

Penghargaan tersebut didasarkan pada Rating Perusahaan Asuransi Versi Infobank 2023.

Rating ini didasari pada kinerja 118 perusahaan asuransi untuk laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi periode 2021 dan 2022.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila bersyukur atas ketiga penghargaan yang diraih pihaknya.

Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan keberhasilan BRI Life dalam menjaga kepercayaan nasabah, dengan memberikan layanan terbaik melalui produk-produk asuransi yang berkualitas dan tetap menjaga integritas perseroan yang didukung oleh pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kontribusi insan BRI Life yang telah memberikan inisiatif positif bagi perusahaan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas dan juga dukungan kepercayaan pelanggan dan segenap stakeholders," ujar Iwan.

Di hari yang sama, BRI Life juga menerima penghargaan sebagai “Life Insurance Market Leaders 2023” yang berikan oleh Media Asuransi.