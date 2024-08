BRI Life Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Digital Financing Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life menerima penghargaan sebagai 'Best Digital Finance 2024 for Providing Optimum Solutions through Digital Service Innovation' (Category: Life Insurance).

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto yang hadir menerima penghargaan mengemukakan, BRI Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang concern dalam pemanfaatan teknologi digital.

Oleh karena itu BRI Life akan terus melakukan inovasi dan mengoptimalisasi digital guna menunjang proses bisnis perusahaan, di antaranya menggunakan aplikasi digital dalam memberikan pelayanan.

“Dari sisi inovasi digital, BRI Life terus mengembangkan layanan untuk mempermudah nasabahnya, sesuai dengan regulasi. Kami juga bersinergi dengan induk kami BRI pada aplikasi BRImo, dengan meluncurkan produk Life Care & ACCI Care, mengoptimalkan kemampuan digital yang dimiliki oleh induk. Inovasi berikutnya adalah dari sisi layanan dimana nasabah kami mayoritas telah digitally on board, karenanya kami memastikan bahwa dari sisi layanan, harus dapat juga di akses secara digital," ujar Aris.

Aris mengungkapkan dengan transformasi digitalisasi, maka ada tiga manfaat bagi BRI Life, antara lain; bisa menjangkau nasabah yang berada jauh dari pusat kota, proses pelaksanaan dan biaya yang lebih efisien dan yang terpenting adalah “Customers Experience”.

"Nasabah dapat menikmati layanan asuransi mulai dari mendapatkan informasi asuransi yang dibutuhkan, kemudahan pembelian produk, harga yang bersaing dan kemudahan pengurusan klaim. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan," ucap Aris.

Digitalisasi dalam industri asuransi telah menjadi hal penting dalam mendukung kemajuan perusahaan.

Dengan menerapkan teknologi digital dalam proses klaim, manajemen polis, dan layanan pelanggan, perusahaan asuransi dapat mengoptimalkan efisiensi operasional perusahaan lebih substansial.