Brie Larson: Captain Marvel Membuatku Berbeda

jpnn.com - Brie Larson, 29, kali pertama dikenalkan sebagai Captain Marvel, member baru Marvel Cinematic Universe (MCU), pada 24 Juli 2016. Bersama superhero yang punya nama Carol Danvers itu, Larson telah membuat langkah besar dalam industri perfilman.

Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Janesti Priyandini dalam sesi roundtable interview dengan aktris peraih Oscar itu di Four Seasons Hotel, Seoul, pada Minggu (14/4).

Sepertinya, kamu sangat menikmati press tour Avengers: Endgame di Seoul, Brie.

Banget. Saya enggak bisa berhenti makan, luar biasa. Street food-nya di sini enak sekali. Saya makan semuanya, hahaha.

By the way, selamat atas capaian filmmu, Captain Marvel, yang melampaui USD 1 miliar untuk women-fronted film. Adakah yang ingin kamu sampaikan tentang capaian itu?

Thank you. Yang pasti, saya merasa sangat bersyukur. Ini juga jadi keberhasilan semua orang yang terlibat di film ini, fans, dan semua yang merasa terhubung dengan Captain Marvel. Kalian pasti merasa takjub kalau tahu banyaknya orang yang terlibat dalam proses pembuatan Captain Marvel. Mereka semua bekerja sepenuh hati. Buat saya, ini luar biasa. Ada keterwakilan, keberagaman, dan pengalaman para perempuan yang membuat film ini diterima.

Seperti apa sih perasaanmu waktu pertama masuk sebagai anggota baru MCU?

Merasa sangat beruntung, sih. Saya rasa, saya datang di momen yang sangat spesial. Waktu itu bertepatan sama ulang tahun MCU yang ke-10 dan saya ikut sesi foto 10 years anniversary bersama yang lain. Bayangkan, saya berada di tengah orang-orang istimewa dan berinteraksi dengan mereka. Itu sebelum saya syuting Captain Marvel, ya.