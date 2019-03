Us Menghantui Box Office, Captain Marvel Tumbang

jpnn.com - Dua pekan berturut-turut bertengger di puncak box office Amerika Utara, Captain Marvel harus ''kalah'' pekan ini. Adalah Us, film horor garapan Jordan Peele yang berhasil merebut posisi itu.

Us meraih pendapatan opening week USD 70,3 juta (atau sekitar Rp 997,1 miliar). Capaian tersebut menjadikannya film horor orisinal dengan penghasilan pekan pembuka terbesar sepanjang masa. Melampaui A Quiet Place (2018) USD 50,2 juta (Rp 712 miliar).

Dengan angka sebesar itu, Us juga menjadi film horor ketiga berpendapatan opening terbesar. Dia berada di bawah It (2017) dengan USD 123,4 juta (Rp 1,8 triliun) dan sekuel Halloween (2018) USD 76,2 juta (Rp 1,1 triliun). Serta film kedua dengan pendapatan opening tertinggi tahun ini. Berada tepat di bawah Captain Marvel (USD 153 juta atau Rp 2,2 triliun).

Di luar AS dan Kanada, Us meraih pendapatan USD 16,7 juta (Rp 236,8 miliar) dari 47 titik pemasaran. Dengan begitu, total pendapatannya saat ini adalah USD 87 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Perolehan itu terbilang fantastis karena Us ''hanya'' memakan bujet produksi USD 20 juta (Rp 283,7 miliar), di luar biaya marketing dan distribusi.

Us mencuri perhatian sejak tayang perdana di South by Southwest Film Festival. Hingga saat ini, film yang dibintangi Lupita Nyong'O dan Winston Duke itu mengantongi skor 94 persen di Rotten Tomatoes, angka yang sangat jarang bagi genre horor.

Kritikus film menilai, faktor kesuksesan Us adalah sang sutradara sekaligus penulis. ''Sederhananya, Jordan Peele adalah seorang jenius,'' kata Jim Orr, presiden distribusi domestik Universal.

Terlebih, kemampuan Peele dalam menggarap film horor psikologi sudah tidak diragukan sejak dirinya ''menelurkan'' Get Out (2017). Sutradara 40 tahun berdarah Afrika-Amerika itu memenangkan Best Original Screenplay di Oscars berkat film tersebut.

Sumber : Jawa Pos