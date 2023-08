Briptu Tiara jadi Lulusan Terbaik di Turki, Kapolri Beri Penghargaan Pendidikan SIP

jpnn.com - JAKARTA - Briptu Tiara Nissa Zulbida menjadi lulus terbaik pada pendidikan Capacity Building "The First Level Police Chief Training and The Non-Thesis Master Degree" di Turkish National Police Academy, Turki.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atas prestasi Briptu Tiara Nissa Zulbida yang bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Timur itu.

"Bapak Kapolri memberikan penghargaan berupa pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2024," kata Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8).

Briptu Tiara Nissa Zulbida masuk lima besar lulusan terbaik dan mendapat kesempatan menyampaikan pidato kelulusan di hadapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pidato itu mewakili para peserta didik internasional.

Selain Briptu Tiara, ada dua personel Polri lainnya yang menempuh pendidikan di tempat sama, yakni Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat.

Irjen Dedi menjelaskan tiga personel Polri itu mengikuti pendidikan jenjang master (S2) nontesis dan pengembangan kompetensi untuk perwira polisi tingkat pertama atau Capacity Building "The First Level Police Chief Training and The Non-Thesis Master Degree" selama dua tahun bersama 84 orang peserta didik internasional lainnya.

Wisuda kelulusan tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat dan dipimpin langsung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Nurul Azizah menjelaskan ketiga anggota Polri tersebut diwisuda seusai mengikuti pendidikan selama dua tahun. Mereka menjadi bagian dari 87 orang peserta didik internasional lainnya yang diwisuda pada 26 Juli 2023.

"Kedutaan Besar RI di Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang secara resmi ditutup oleh Presiden Erdogan," jelas Nurul. (antara/jpnn)