BritAma FSTVL: BRI Digital Saving Cocok untuk Para Milenial

jpnn.com, JAKARTA - Para calon maupun nasabah existing PT BRI (Persero) Tbk masih berkesempatan mengikuti promo bertajuk BritAma FSTVL.

Caranya pun sangat mudah. Anda tidak perlu datang ke kantor cabang BRI yang tersebar di penjuru Indonesia.

Silakan membuka laman bukarekening.bri.co.id untuk membuka rekening melalui BRI Digital Saving. Secara khusus, BRI Digital Saving sangat cocok untuk para generasi milenial yang ingin membuka rekening BRI.

Dengan kemajuan teknologi, kamu bisa membuka rekening melalui tablet, personal computer, smartphone, maupun laptop. Setelah membuka laman bukarekening.bri.co.id, kamu bisa mengisi berbagai data yang diperlukan.

Setelah itu kamu bisa menyetorkan dana awal. Setelah rekening jadi, kamu akan mendapatkan user untuk bertransaksi melalui BRImo.

Durasinya pun sangat cepat. Kamu hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit. Setelah itu, kamu akan diikutkan dalam program BritAma FSTVL yang digelar hingga 31 Januari 2021. Sederet hadiah menarik sudah menanti para nasabah yang beruntung. Salah satunya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T.

Selain itu, BRI juga menyediakan Toyota Rush 1.5 G A/T, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Honda Scoopy Sporty, dan Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic.

Secara keseluruhan, bank pelat merah tersebut menyediakan 496 hadiah bagi para nasabah yang beruntung. Belum memiliki rekening BRI?