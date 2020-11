BritAma FSTVL, Buka Rekening Bisa Dapat Mobil Mewah Lho

jpnn.com, JAKARTA - BritAma FSTVL yang digelar oleh PT BRI (Persero) Tbk terus berupaya memanjakan para nasabah.

Lewat BritAma FSTVL, para nasabah berpeluang mendapatkan berbagai hadiah menarik yang sudah disediakan BRI.

Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Toyota New Calya 1.2 G A/T. Selain itu, ada juga Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic.

Secara total BRI sudah menyediakan 496 hadiah bagi para nasabah yang beruntung. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang belum menjadi nasabah bank pelat merah itu?

Tenang. Anda tetap memiliki peluang mengikuti BritAma FSTVL 2020. Caranya pun sangat gampang.

Anda hanya perlu membuka rekening BRI. Pembukaan rekening pun bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tidak perlu ke kantor cabang BRI.

Silakan memanfaatkan layanan BRI Digital Saving dengan membuka laman bukarekening.bri.co.id.

Anda bisa membukanya menggunakan berbagai peranti, seperti laptop, personal computer, tablet, dan smartphone. Langkah selanjutnya ialah mengisi berbagai data yang diperlukan. Setelah itu Anda bisa melakukan verifikasi diri.