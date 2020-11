BritAma FSTVL: Saatnya Nabung Untung, Cepat, Aman, Sambil Berdonasi

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk menawarkan program bertajuk BritAma FSTVL dengan berbagai keuntungan untuk para nasabahnya.

Nasabah bisa mendapatkan berbagai hadiah yang sangat menarik dalam BritAma FSTVL 2020.

BRI sudah menyediakan 496 hadiah untuk nasabah yang beruntung. Salah satunya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T. Ada juga Toyota Rush 1.5 G A/T, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Honda Scoopy Sporty, dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic.

Kesempatan para nasabah untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik itu juga masih terbuka lebar. Sebab, BRI masih menggelar BritAma FSTVL hingga 31 Januari 2021.

Pengundian akan dilakukan dua tahap. Pengundian periode pertama dilakukan pada November 2020, sedangkan tahap kedua pada Februari 2021.

Masyarakat yang belum menjadi nasabah BRI juga masih mempunyai kesempatan mendapatkan berbagai hadiah.

Caranya ialah membuka rekening BRI. Anda tidak perlu datang ke kantor cabang BRI di penjuru tanah air.

Silakan menggunakan layanan BRI Digital Saving. Anda cukup membuka laman bukarekening.bri.co.id.