BritAma FSTVL: Undian Pertama Segera Digelar, Yuk Cepetan Buka Rekening BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) Tbk segera melakukan pengundian tahap pertama program bertajuk BritAma FSTVL.

Rencananya engundian promo BRI tersebut akan dilakukan pada November 2020. Para nasabah berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari BRI. Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Toyota New Calya 1.2 G A/T.

BRI juga menyediakan Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic bagi nasabah yang beruntung. Secara total, bank pelat merah tersebut sudah menyediakan 496 hadiah untuk para pemenang.

Nah, bagi Anda yang belum menjadi nasabah BRI tapi pengin dapat berbagai hadiah menarik dalam BritAma FSTVL 2020, jangan sedih.

Buruan buka rekening BRI. Caranya gampang banget, kok. Anda tidak perlu datang ke kantor cabang BRI.

Sebab, saat ini BRI sudah menyediakan layanan BRI Digital Saving untuk memudahkan masyarakat membuka rekening. Silakan mengakses layanan itu di laman bukarekening.bri.co.id. Anda bisa mengaksesnya melalui berbagai peranti, seperti smartphone, tablet, maupun personal computer (PC).

Prosesnya mudah banget. Anda hanya perlu mengisi data di berbagai kolom yang tersedia. Durasinya pun sangat cepat. Anda hanya memerlukan waktu sekitar sepuluh menit.

Setelah rekening jadi, Anda akan mendapatkan user untuk bertransaksi di Internet Banking BRI (BRImo). Setelah itu, Anda akan diikutkan dalam promo BritAma FSTVL. Program itu sendiri berakhir pada 31 Januari 2021.