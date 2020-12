Bruno Fernandes Bersinar, Sayang MU Gagal Taklukkan Leicester

jpnn.com, LECCE - Seperti prediksi redaksi JPNN, laga Boxing Day Leicester City versus Manchester United di King Power Stadium, Sabtu (26/12) malam WIB berkesudahan sama kuat 2-2.

Setan Merah unggul lebih dahulu lewat Marcus Rashford pada menit ke-23 setelah menerima umpan ajaib, cenderung 'tak sengaja' dari Bruno Fernandes.

The Foxes menyamakan kedudukan lewat sepakan keras kaki kiri Harvey Barnes dari luar kotak penalti pada menit ke-31.

MU kembali unggul, kali ini lewat Bruno Fernandes usai menerima assists manja dari Edinson Cavani pada menit ke-79.

30 - Bruno Fernandes has been directly involved in over half of Manchester United's Premier League goals since his debut (30/59), scoring 17 and assisting a further 13. Fulcrum. — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2020