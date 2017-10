BSD Raih Best of The Best Award Versi Forbes

jpnn.com, JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk diwakili oleh Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe, menerima penghargaan Best of the Best Award di acara “Forbes Indonesia Best of The Best Awards 2017” di Jakarta.

Event yang digelar majalah Forbes Indonesia tersebut memilih 50 perusahaan terbaik dari 500 persahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kinerja jangka panjang yang gemilang.

Perusahaan dalam daftar “Best of the Best” melewati proses penilaian dengan melihat kinerja jangka panjang mereka berdasarkan beberapa metrik seperti pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan return on equity.

Sehingga, perusahaan yang berhasil masuk dalam daftar merupakan perusahaan yang konsisten dengan kinerja pertumbuhan mereka dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun.

Award ini merupakan penghargaan ke enam yang diterima PT BSD Tbk, secara berturut-turut sejak 2012.

Sementara itu, penghargaan Golden Award diberikan kepada perusahaan yang meraih penghargaan ini lima kali berturut-turut dalam lima tahun di ajang “Forbes Indonesia Best of The Best Award”, diraih PT BSD Tbk, pada tahun 2016 lalu.(mg7/jpnn)