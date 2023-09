jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) siap meramaikan event marathon bergengsi tingkat dunia (World Major Marathon), yakni BMW BERLIN-MARATHON pada 24 September 2023 mendatang.

BTN akan membawa branding BTN Mobile Goes to Berlin dalam ajang tersebut.

“Kegiatan bertajuk BTN Mobile Goes to Berlin merupakan bagian dari campaign layanan digital terbaru BTN yaitu BTN Mobile yang pertama kali diperkenalkan pada Februari 2023,” ujar Corporate Secretary BTN Ramon Armando dalam keterangannya, Selasa (5/9).

Ramon mengatakan, keikutsertaan BTN dalam ajang BMW BERLIN-MARATHON 2023 dengan menggandeng komunitas Cerita Lari.

Rencananya BTN dan Cerita Lari akan memberangkatkan sepuluh pelari yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Diawali dengan kegiatan BTN RUN 2023 dan launching BTN Mobile pada 12 Februari 2023, kegiatan BTN Mobile Goes to Berlin berlanjut di sejumlah kota yaitu di Surabaya (19 Februari 2023), Makassar (26 Februari 2023), Semarang (12 Maret 2023), dan ditutup di Jakarta (19 Maret 2023).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memilih sepuluh pelari yang akan diberangkatkan ke BMW BERLIN-MARATHON 2023.

Menurut Ramon, dengan adanya BTN Mobile Goes to Berlin ini, diharapkan bisa meningkatkan awareness BTN melalui layanan BTN Mobile sebagai solusi perbankan secara realtime, di mana pun, dan kapan pun termasuk ketika nasabah berada di luar negeri.