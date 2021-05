BTS Kalahkan Ariana Grande di MTV Movie and TV Awards

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola Bangtan Sonyeondan atau BTS menyabet penghargaan dokumenter musik di ajang MTV Movie and TV Awards.

Penghargaan itu diraih BTS melalui dokumenter berjudul Break the Silence: The Movie yang masuk kategori pilihan penggemar.

Dokumenter itu menceritakan di balik layar tur BTS bertajuk Love Yourself: Speak Yourself, dilansir Soompi, Selasa (18/5).

"Kami sangat senang karena penghargaan ini dihargai oleh banyak orang," kata RM, leader BTS dalam video yang diunggah melalui akun MTV di Twitter.

MTV Movie and TV Awards dihelat pada Senin (17/5) waktu Amerika Serikat.

Adapun dokumenter lain yang masuk nominasi dalam kategori yang dimenangkan oleh BTS di antaranya Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, Biggie: I Got a Story to Tell, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.

Selanjutnya ada Demi Lovato: Dancing with the Devil, Shawn Mendes: In Wonder, Taylor Swift: Miss Americana, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, The New York Times Presents: Framing Britney Spears dan Tina. (antara/jpnn)





