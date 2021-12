BTS Map Of The Soul Pop Up Store Dibuka, 9.800 Orang Sudah Daftar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 9.800 orang telah mendaftar agar bisa berkunjung ke BTS Map of The Soul Pop Up Store offline.

GM Marketing Toys Kingdom Indonesia Ellen Widodo mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan total pengunjung yang mendaftar hingga hari ke-14.

"Yang sudah daftar adalah 14 batch x 50 orang x 14 hari. Sampai saat ini sudah sekitar ribuan yang daftar dan akan dibuka lagi," ujar Ellen Widodo di Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (8/12).

Meskipun untuk 14 hari ke depan jumlah pengunjung sudah penuh, tetapi para penggemar tak perlu khawatir.

GM Marketing dan Leasing Senayan City Jacqueline Halim menuturkan bahwa showcase tersebut digelar selama tiga bulan, mulai 8 Desember hingga 13 Maret 2022.

"Kami imbau kepada fan jangan khawatir karena ini, kan, hadir enggak cuma satu hari, satu minggu. Ini masih banyak sampai Maret," ucap Jacqueline Halim.

Dia mengatakan bahwa BTS Map Of The Soul Pop Up Store offline beroperasi mulai pukul 10.15 sampai 20.45 WIB.

Tiap pengunjung yang hendak masuk ke showcase tersebut pun dibagi per sesi. Hal itu dilakukan guna mengurangi risiko berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan.