BTS dan IU Boyong Lima Penghargaan di Ajang MMA 2021

jpnn.com, JAKARTA - Melon Music Awards 2021 (MMA 2021) memberikan penghargaan kepada artis berdasarkan data pengguna Melon, Suara, skor ahli, dan banyak lagi.

Ajang musik yang diadakan pada Sabtu (4/12) secara daring itu disiarkan langsung melalui saluran 1theK di YouTube.

Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) membawa pulang lima penghargaan di MMA 2021, termasuk Song of the Year.

Selain itu, solois IU juga memenangkan lima trofi, termasuk Album of the Year dan Artist of the Year.

Sementara Daesang atau Hadiah Utama terakhir jatuh pada grup idola aespa untuk kategori Record of the Year.

Berikut daftar lengkap para pemenang MMA 2021 seperti dikutip dari Soompi:

Artist of the Year (Daesang): IU

Album of the Year (Daesang): “LILAC” (IU)