Bu Sitti Bilang Berenang Bisa Bikin Hamil, WNI di Luar Negeri Malu

Bukanlah hal yang aneh bila peristiwa yang terjadi di Indonesia kemudian menjadi pemberitaan internasional.

Pernyataan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty baru-baru ini soal perempuan yang bisa hamil jika berenang dengan pria, kini diberitakan oleh beberapa media internasional, termasuk oleh ABC News di Australia.

Sebelumnya pernyataan ini menjadi heboh di Indonesia, hingga Komisioner KPAI mengeluarkan pernyataan meminta maaf.

Dalam artikelnya, wartawan ABC, Anne Barker juga menjelaskan kontroversi pernyataan ini terjadi di tengah perubahan perilaku yang lebih konservatif di Indonesia, termasuk di banyak kalangan perempuan.

ABC melihat semakin meningkatnya fenomena anti feminisme di Indonesia dan mengutip peneliti hak perempuan Dyah Ayu Kartika yang mengatakan pernyataan Komisioner tersebut tampaknya merupakan bagian dari pertarungan antara kelompok feminis dan konservatif di Indonesia.

"Pertarungan antara kelompok feminis dan konservatif bukanlah hal yang baru di Indonesia, namun dalam situasi politik sekarang ini kelompok konservatif memiliki keuntungan," tulis Dyah di situs New Mandala, yang dimiliki Australian National University di Canberra.

"Kelompok konservatif sekarang melakukan konsolidasi organisasi mereka dengan tujuan melihat kebijakan yang mengatur masalah moralitas dan berusaha mendorong agenda konservatif di luar parlemen."